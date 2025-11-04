Около 15.50 часа вчера в РУ-Самоков се получил сигнал от технически ръководител на обект в землището на с. Горни Окол за инцидент с работник.Пострадалият мъж е транспортиран от екип на спешна помощ в столична болница с множество травми и наранявания и по-късно е починал, съобщиха от ОДМВР-София.По първоначални данни той е участвал в дейност по полагане на ел. проводници в новоизграждаща се сграда, по време на което е паднал от височина около 4 метра.На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство по чл. 134 от НК.