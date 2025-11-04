Работник почина след инцидент на обект в землището на с. Горни Окол
©
Пострадалият мъж е транспортиран от екип на спешна помощ в столична болница с множество травми и наранявания и по-късно е починал, съобщиха от ОДМВР-София.
По първоначални данни той е участвал в дейност по полагане на ел. проводници в новоизграждаща се сграда, по време на което е паднал от височина около 4 метра.
На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство по чл. 134 от НК.
Още от категорията
/
Михаил Белчев от Русе: Интерес беше животът ми дотук. Радвам се, че съм го изживял, пак бих го изживял
03.11
Окован във вериги и на подскоци към съдебната зала, Хасърджиев заяви: Не съм докосвал това момче и ще го докажа
28.10
Кметът на столичния район "Изгрев": Ако министър Бачев си мисли, че ще ме сплаши, много се е объркал!
28.10
Кметът на район "Изгрев": Започва незабавна проверка на дейността на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт"
26.10
Инсп. Цонкова от отдел "Детска престъпност": Убиецът на Краси е бил неглижиран от своите родители
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Михаил Белчев от Русе: Интерес беше животът ми дотук. Радвам се, ...
16:41 / 03.11.2025
Затварят "Дунав мост" при Русе заради ремонт
14:29 / 03.11.2025
Русенец заплаши с пистолет и ограби младеж във Варна
11:43 / 03.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.