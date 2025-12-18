блъснатата жена на автомагистрала "Тракия" снощи, съобщиха от пресцентъра на МВР. Тя е на 79 години и е жителка на Асеновград. Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура Пазарджик.
Какво се случи всъщност?
Малко преди 19:00 часа на телефон 112 е получен сигнал за тежък пътен инцидент в района между 68-69 км от автомагистралата в платното в посока за град Пловдив.
Получен е сигнал, че е бил блъснат пешеходец от няколко автомобила - леки и товарни. В резултат на това е починал на място. От събраната до момента информация пешеходецът във всякакъв разрез на пътните норми и изисквания и мерки за безопасност, нарушавайки забраната, се е движил буквално на линията между активната и скоростната лента.
В резултат на което е бил блъснат последователно от няколко автомобила. На място бяха изпратени екипи на порицията. Според разследващи гледката е била изключително тежка дори за свикналите с какво ли не полицаи.
Разбраха коя е жената, премазана от коли и камиони на АМ "Тракия", полицаите шокирани от гледката
©
Още от категорията
/
Част от камерите в тоалетните на столичното 138-о училище са били точно над писоарите и са отивали в телефона на директора
17.12
Заседанието по делото "Коцев" приключи! Адвокатът му: Очакваме още днес той да се прибере при своите близки
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Търси се помощ от държавата: Спукана тръба доведе до пропадане на...
18:12 / 17.12.2025
Част от камерите в тоалетните на столичното 138-о училище са били...
15:13 / 17.12.2025
Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж
14:18 / 16.12.2025
75-годишен мъж загина при инцидент с влак по линията София - Русе...
10:40 / 15.12.2025
Унищожени местообитания в защитени зони заради фотоволтаичен парк...
21:49 / 14.12.2025
Кръвната банка, която обслужва Русе спешно търси кръв
17:40 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.