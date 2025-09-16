Раздават на общините от Русенско чували и ръкавици за голямото почистване тази събота

© 1100 чувала и над 2200 броя ръкавици ще разпредели Областната администрация в Русе между всички осем общини от региона във връзка с кампанията на bTV Media Group "Да изчистим България заедно“, която ще се проведе тази събота /20 септември/, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Чувалите и ръкавиците са осигурени с финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Първи своите материали получиха от Община Сливо поле, които редовно участват в инициативата, съобщи ОА-Русе.



Кметът Валентин Атанасов обясни, че и тази година се предвиждат дейности във всички населени места от общината и че ръководената от него администрация ще съдейства по всякакъв начин повече хора да се включат в голямото почистване. Той отбеляза и необходимостта от активна кампания за превенция на замърсяванията. Областният управител поясни, че за първи път тази година чувалите са в 3 цвята – жълт, зелен и черен, предназначени за разделно събиране на отпадъка. Жълтите са за хартия, пластмаса и метал; зелените за стъкло; черните за друг вид битов отпадък, коментира Драганов. Той обясни още, че отново със съдействието на Министерството на околната среда и водите, като партньор на кампанията – в деня на почистването – 20 септември и ден след това общините са освободени от дължимата такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат реално насърчени да организират прибирането на отпадъка от своята територия.



Осигурени са и бонове за дизелово гориво и бензин за общинските администрации, който ще извозват отпадъците. На този етап се предвижда служители на Областната администрация да почистват в района между двете кръгови кръстовища на Дунав мост и по републиканския път между град Бяла и гара Бяла. Предстоят обаче допълнителни уточнения. От Областната управа апелират към всички институции и граждани, включващи се в инициативата да изпратят информация за мястото на почистване, броя на доброволците и събраното количеството отпадъци в съответната Общинска администрация. От там ще се раздават и чували и ръкавици, осигурени от държавата.



През изминалите години "Да изчистим България заедно“ успя да изгради трайна чувствителност в обществото по темите, свързани с опазването на околната среда. Близо 3 400 000 доброволци са се включили в инициативата



досега, а резултатите от техните усилия се усещат не само в по-чистата среда, но и в нагласите на хората. Все повече граждани и организации предприемат ежедневно самостоятелни действия за по-устойчива и отговорна грижа към природата, давайки добър пример и оставяйки своята следа в отговорното отношение към природата. Благодарение на инициативата през последните години са събрани близо 100 хил. тона отпадъци и са почистили 28 800 нерегламентирани сметища и замърсени зони в цялата страна. Само през миналата година в Русенско в кампанията участваха повече от 8000 души, които почистиха около 160 места и 11 нерегламентирани сметища. През 2022 г. областта отбеляза абсолютен рекорд и в кампанията участваха почти 27 000 души. По данни на световната организация Let’s Do It World, всеки 10 тона почистени отпадъци с доброволчески труд спестяват 22 млн. евро. World Cleanup Day се провежда под патронажа на Европейския парламент и е част от календара на ООН.