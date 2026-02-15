Сподели close
Върховният административен съд (ВАС) сложи край на правния спор по административно дело №7423/2025 г., като се произнесе окончателно в полза на Община Кубрат.

Казусът възникна след касационна жалба на кмета срещу решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което първоначално бе отменено прекратяването на процедура за основен ремонт на общински пътища.

Процедурата, открита през октомври 2024 година, обхващаше важни трасета по две обособени позиции, включително участъци към Севар и границата със Завет, както и пътя между Топчии, Каменово и Равно. Предвидените дейности включваха цялостно възстановяване на настилката, нови банкети и ремонт на съоръжения, но несъответствия в офертите на участниците доведоха до спиране на процеса.

​В мотивите си върховните магистрати посочват, че комисията на възложителя правилно е установила сериозни пропуски в предложенията на дружествата "Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, "Люник“ ЕООД и "Пътно строителство“ АД. Съдът прие, че представените работни програми и линейни графици са били формални и не са отговаряли на изискванията за конкретика.

Особено внимание бе обърнато на факта, че част от участниците не са описали реални мерки за безопасност на труда, а само са изброили нормативни актове, което не представлява визия за организация на строежа.

Допълнително бяха констатирани разминавания в сроковете за изпълнение и неясноти относно количествата на необходимите материали.

​Според решението на ВАС тези пороци в офертите са съществени и не могат да бъдат отстранени без подмяна на същината на предложенията, което е недопустимо по закон.

Съдебният състав подчерта, че Комисията за защита на конкуренцията неправилно е подценила тези разминавания и е стигнала до необоснован извод за законосъобразност на офертите.

С окончателния акт съдът отменя решението на КЗК и отхвърля жалбите на фирмите срещу действията на кмета на общината.

В резултат на това дружествата са осъдени да заплатят на Община Кубрат сумата от 2300 евро за направените по делото разноски. Решението на съда е окончателно.