Върховният административен съд (ВАС) сложи край на правния спор по административно дело №7423/2025 г., като се произнесе окончателно в полза на Община Кубрат.Казусът възникна след касационна жалба на кмета срещу решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което първоначално бе отменено прекратяването на процедура за основен ремонт на общински пътища.Процедурата, открита през октомври 2024 година, обхващаше важни трасета по две обособени позиции, включително участъци към Севар и границата със Завет, както и пътя между Топчии, Каменово и Равно. Предвидените дейности включваха цялостно възстановяване на настилката, нови банкети и ремонт на съоръжения, но несъответствия в офертите на участниците доведоха до спиране на процеса.​В мотивите си върховните магистрати посочват, че комисията на възложителя правилно е установила сериозни пропуски в предложенията на дружествата "Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, "Люник“ ЕООД и "Пътно строителство“ АД. Съдът прие, че представените работни програми и линейни графици са били формални и не са отговаряли на изискванията за конкретика.Особено внимание бе обърнато на факта, че част от участниците не са описали реални мерки за безопасност на труда, а само са изброили нормативни актове, което не представлява визия за организация на строежа.Допълнително бяха констатирани разминавания в сроковете за изпълнение и неясноти относно количествата на необходимите материали.​Според решението на ВАС тези пороци в офертите са съществени и не могат да бъдат отстранени без подмяна на същината на предложенията, което е недопустимо по закон.Съдебният състав подчерта, че Комисията за защита на конкуренцията неправилно е подценила тези разминавания и е стигнала до необоснован извод за законосъобразност на офертите.С окончателния акт съдът отменя решението на КЗК и отхвърля жалбите на фирмите срещу действията на кмета на общината.В резултат на това дружествата са осъдени да заплатят на Община Кубрат сумата от 2300 евро за направените по делото разноски. Решението на съда е окончателно.