Разградската полиция задържа двама дилъри, иззети са 3 вида наркотици
Случаят е докладван на дежурен окръжен прокурор. Води се досъдебно производство за извършено престъпление по чл.354 А, ал.1 от НК. Предстои повдигане на обвинения за държане и разпространение на наркотични вещества на територията на ОДМВР-Разград, както и вземане на мерки за неотклонение спрямо задържаните. В хода на полицейската реализация са намерени и иззети общо 524,3 грама амфетамин, 37,45 грама екстази и 10,65 грама марихуана.
Работата по разследването и документирането на престъпното деяние продължава. Както през изминалата 2025 година, така и през настоящата 2026 година усилията на полицейските служители ще бъдат насочени към противодействие на разпространението на наркотични вещества на територията на ОДМВР-Разград.
