Пореден случай на бракониерски лов. Служители на Областната дирекция на МВР в Разград разкриха извършители за часове.

Около 10.30 часа в петък в РУ-Разград е получен сигнал, че в обработваема нива в землището на село Костанденец са забелязани петна от кръв и следи от гуми на високопроходим автомобил. Незабавно е била изпратена оперативно-следствена група за оглед на местопроизшествието.

В хода на разследването са събрани данни, довели до установяване на извършителите – двама мъже от Разград на 48 и 39 години. При последвалото претърсване в имот в град Цар Калоян, стопанисван от по-възрастния мъж, са намерени две глави и месо от дивеч, карабина "Benelli“ с монтирани на нея супресор и термооптика, 20 боеприпаса калибър 30-06, 12 патрона калибър 22, радиостанция и челник за нощно виждане.

Установен е и високопроходимия "Сузуки Гранд Витара“, собственост на по-младия от мъжете. По случая се води досъдебно производство, информират от полицията.