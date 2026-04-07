Две досъдебни производства, две бързи производства и две проверки са образувани в хода на специализираната полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите и конвенционалната престъпност, съобщиха от ОД на МВР - Разград.

В хода на акцията от служители на Районно управление-Разград са извършени процесуално-следствени действия в два търговски обекта. Около 13 часа на 6 април в село Дряновец е установен списък с лица и изписани срещу тях парични суми. Списъци с имена на хора и парични записи срещу тях са намерени около 16 часа и в търговски обект в село Дянково.

При претърсванията са иззети веществени доказателства, свързани със съмнения за изборна търговия. Водят се две досъдебни производства по чл.167, ал.2 от НК.