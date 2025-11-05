За кражба на автомобил, извършена през нощта на 3 срещу 4 ноември в град Кубрат, съобщава ОДМВР - Разград.61-годишният му собственик сигнализирал в полицията около 8.30 часа на 4 ноември, когато установил липсата на превозното средство. Малко по-късно колата е открита изоставена в близост до Т-образно кръстовище в Кубрат.По случая се води разследване за извършено престъпление по чл.346, ал.1 от НК.