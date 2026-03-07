Разследват кражба в разградско учебно заведение
©
От училището са изчезнали преносим компютър Acer и мини компютър за дисплей Ricoh Europe. Нанесените щети надхвърлят 1500 евро.
Започнато е разследване за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4 от НК.
Още от категорията
/
Сигнал за кражба на 19 000 евро в Русе се оказа недоразумение, разкриха и реален извършител в Червена вода
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Резитба на опасно дърво затваря временно алея "Лилия" в Русе
09:25 / 06.03.2026
Преподавател падна от последния етаж на сградата на Американския ...
15:18 / 05.03.2026
Щети за милион в Русенско заради прелялата река Студена
17:27 / 02.03.2026
Депутат от Русе: Това е ключов момент в една тригодишна битка
18:07 / 25.02.2026
Всички запаси изчерпани: Болница в Кърджали търси спешно кръводар...
15:35 / 25.02.2026
Двама души загинаха при тежка катастрофа край Белоградчик
11:46 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.