Сигнал за кражба от учебно заведение в Разград е получен на тел.112 на 6 март, съобщават от полицията.От училището са изчезнали преносим компютър Acer и мини компютър за дисплей Ricoh Europe. Нанесените щети надхвърлят 1500 евро.Започнато е разследване за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4 от НК.