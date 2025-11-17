Разследват младеж за хулиганска проява в Бяла
На 16 ноември около 00:05 ч. е получено съобщение, че в лятната градина на ресторант в гр. Бяла 18-годишен местен жител е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като е нанесъл удари в лицето на 46-годишен мъж.
Извършителят е задържан за срок до 24 часа и е отведен за документиране на случая, като е започнато досъдебно производство по чл. 325, ал. 1 от НК. Работата по изясняването на случая продължава, съобщи полицията.
