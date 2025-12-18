Полицията във Видин разследва пореден случай на проявена жестокост към животни.На 17 декември в 11.01 часа жителка на гр. Дунавци е подала сигнал за застреляно куче пред дома й от неизвестно лице, съобщиха от ОД на МВР - Видин.Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието в присъствието на ветеринарен лекар от ОДБХ-Видин.Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство за престъпление по чл.325б, ал.1 от Наказателния кодекс.