Разследват смъртта на котка във Видинско
Сигнал за инцидента е подаден от мъжа в 23:02 часа, като изразил съмнение, че животното е било умишлено умъртвено.
На мястото са изпратени оперативна група и служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), които извършили оглед. По трупа на котката не са установени видими следи от наранявания. Предстои ветеринарна аутопсия, която да установи точната причина за смъртта.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325б, ал. 1 от Наказателния кодекс.
