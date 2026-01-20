На 19 януари жителка на гр. Брегово е подала сигнал в полицията, след като открила мъртво кучето си – порода питбул, в двора на своя имот. Жената е изразила съмнение, че животното е било отровено, съобщиха от ОДМВР - Видин.На място е извършен оглед от оперативна група. При първоначалните действия разследващите не са установили травматични увреждания по тялото на животното.По случая в РУ-Видин е образувано досъдебно производство по чл. 325б, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност за прояви на жестокост към животни. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.