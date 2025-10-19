Дунав продължава да пресъхва въпреки валежите през последните седмици. Затова и експерти са се заели да разработят екологичен метод, който да повишава нивото на реката в критични участъци. Целта е по време на ниски води, когато корабоплаването е затруднено, без човешка намеса да се насочи водата към плавателния път.Най-вероятно заради климатичните промени през последните години се забелязват критично ниски нива на река Дунав и то най-вече в българския участък. Образуват се така наречените прагове - най-често при островите Белене и Вардим. Това е и причината Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав да започне експериментален проект, ще бъдат поставени адаптивни елементи, чията цел е да отклонят водата към плавателния път. Резултатите от този проект ще станат ясни след време.Дунав е радар за климатичните промени. С всяко изминало лято нивата ѝ критично падат. Реката пресъхва на места и не само в горещите летни месеци."Дори и в момента нивото при водомерния пост на Русе е почти нула, което е много под ниското корабоплавателно ниво", посочва директорът на ИАППД Ивелин Занев.В българския участък отново има въведени ограничения за преминаването на кораби с определена товароносимост."В този момент имаме два прага, които затрудняват корабоплаването в районите на Вардим и на Белене", допълва Занев.Затова от Агенцията за поддържане на плавателния път стартираха експеримент при остров Вардим и започнаха поставянето на плаващи съоръжения."Тези адаптивни елементи представляват плаваща секция, която ще бъде позиционирана стабилно под определен ъгъл в зависимост от течението на реката. Целта е да насочва течението и наносите към корабоплавателния път", казва още Занев.Методът е щадящ за реката, съоръженията ще функционират като временна, подвижна инфраструктура, съобразена с природните процеси на реката."Проектът е екологичен, защото няма човешка намеса в дъното на реката, ние няма да повлияем по никакъв начин нито на флората, нито на фауната", заявява още експертът пред NOVA.Дейностите при остров Вардим ще предоставят важна информация за ефективността на адаптивните инфраструктурни елементи и тяхната роля за устойчиво управление на водния път. Пилотният проект ще продължи няколко години. Резултатите от него ще покажат дали е приложим в бъдеще по цялото протежение на Дунав.А Занев посочва, че тази дейност се разработва заедно с администрациите на Румъния, Хърватска и Австрия.