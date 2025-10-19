ЗАРЕЖДАНЕ...
Река Дунав пресъхва въпреки валежите през последните седмици
© NOVA
Най-вероятно заради климатичните промени през последните години се забелязват критично ниски нива на река Дунав и то най-вече в българския участък. Образуват се така наречените прагове - най-често при островите Белене и Вардим. Това е и причината Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав да започне експериментален проект, ще бъдат поставени адаптивни елементи, чията цел е да отклонят водата към плавателния път. Резултатите от този проект ще станат ясни след време.
Дунав е радар за климатичните промени. С всяко изминало лято нивата ѝ критично падат. Реката пресъхва на места и не само в горещите летни месеци.
"Дори и в момента нивото при водомерния пост на Русе е почти нула, което е много под ниското корабоплавателно ниво", посочва директорът на ИАППД Ивелин Занев.
В българския участък отново има въведени ограничения за преминаването на кораби с определена товароносимост.
"В този момент имаме два прага, които затрудняват корабоплаването в районите на Вардим и на Белене", допълва Занев.
Затова от Агенцията за поддържане на плавателния път стартираха експеримент при остров Вардим и започнаха поставянето на плаващи съоръжения.
"Тези адаптивни елементи представляват плаваща секция, която ще бъде позиционирана стабилно под определен ъгъл в зависимост от течението на реката. Целта е да насочва течението и наносите към корабоплавателния път", казва още Занев.
Методът е щадящ за реката, съоръженията ще функционират като временна, подвижна инфраструктура, съобразена с природните процеси на реката.
"Проектът е екологичен, защото няма човешка намеса в дъното на реката, ние няма да повлияем по никакъв начин нито на флората, нито на фауната", заявява още експертът пред NOVA.
Дейностите при остров Вардим ще предоставят важна информация за ефективността на адаптивните инфраструктурни елементи и тяхната роля за устойчиво управление на водния път. Пилотният проект ще продължи няколко години. Резултатите от него ще покажат дали е приложим в бъдеще по цялото протежение на Дунав.
А Занев посочва, че тази дейност се разработва заедно с администрациите на Румъния, Хърватска и Австрия.
Още по темата
/
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
Отново студ в България
14.10
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
12.10
Атанас Зафиров: Причините за тежките наводнения у нас са беззаконие, алчност и най-вероятно корупция
11.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Николово и Мартен остават в бедствено положение
16:15 / 17.10.2025
Задържаха близо 3000 литра бира без акцизни документи
11:46 / 17.10.2025
Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в Будапеща
21:20 / 16.10.2025
Окръжния съд в Русе гледа делото за смъртоносната катастрофа в Ра...
19:10 / 16.10.2025
Дете е с тежки изгаряния и опасност за живота след токов удар
11:34 / 16.10.2025
Полицията в Добрич откри издирвано 15-годишно момиче
21:16 / 14.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.