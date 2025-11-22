Река Язо излезе от коритото си в Разлог, три са критичните точки
©
Трите критични точки на територията на града са обезпечени с екипи, които следят водните нива и предприемат необходимите действия за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата.
Тежка техника на Община Разлог е мобилизирана и в момента се извършват дейности по отклоняване на водата и овладяване на преливането, с цел реката да бъде контролирана преди вливането ѝ в градското корито.
На този етап не е получен сигнал за бедстващи хора и наводнени къщи.
Община Разлог призовава гражданите към спокойствие, да избягват придвижване в засегнатите райони и да следват указанията на компетентните органи.
При необходимост ще бъде предоставена допълнителна информация.
Още от категорията
/
Граждани се надигат на протест срещу разширяването и покачването на цените в синя и зелена зона в София
17.11
Гражданин: Спираш на светофар в София и те поливат с кисело мляко, надявам се отговорните институции да вземат мерки
15.11
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
09.11
Директорът на бургаското училище, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Местят Благомир Коцев от затвора в София във варненския
18:44 / 21.11.2025
Пенчо Милков поздрави Пенсионерски клуб "Надежда" в Николово за ю...
14:53 / 20.11.2025
Делян Пеевски прие община Дулово в стратегията "Ново начало за ра...
14:19 / 20.11.2025
Зловещо видео: Автомобил помете трудноподвижен пешеходец!
11:35 / 20.11.2025
Прокуратурата в Русе задържа престъпника блудствал с възрастна же...
22:24 / 19.11.2025
Монтират отводнителния колектор на Дунав мост, обновява се и трот...
17:51 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.