© Facebook Образували са се реки от градушки по улиците на град Тервел. Това става ясно от публикация на Meteo Bulgaria.



Градушката, която удари Тервел по-рано днес, макар че не беше едра, успя да създаде проблеми на жителите на Добричкия град.



"Фокус" припомня, че интензивните валежи започнаха още преди 17 часа днес.



