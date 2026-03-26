Агенция "Пътна инфраструктура“ започва превантивен ремонт на близо 5 км от път III-205 Разград - Исперих, в участъка от км 0 до 5-ти км. Строително-монтажни работи ще са в отсечката от кръстовището с път I-2 Русе - Разград до отклонението за село Недоклан. При изпълнението на строително-монтажните работи движението в участъка ще е ограничено и превозните средства ще преминават по обходен маршрут. Пътуващите към Исперих и Недоклан ще се пренасочват по път I-2 Русе - Разград, през път II-49 Разград - Кубрат и път III-4904 Разград - Дянково, след което по общински път RAZ2117 до включването в път III-205 при 5-ти км и обратно.Технологичният проект за ремонт на трасето предвижда фрезоване на старата настилка, запълване на пукнатини и дупки и полагане на неплътен и плътен асфалтобетон. За подобряване на отводняването ще бъдат почистени и оформени крайпътните окопи. Ремонтираният участък ще бъде с нови ограничителни системи, вертикална сигнализация и маркировка. Ремонтните дейности се изпълняват по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Разград. Срокът за завършването им е до юни 2026 г.Третокласният път III-205, който е ключова транспортна връзка за региона, е на територията на областите Разград и Силистра. След Разград, преминава през селата Ясеновец, Малко Йонково, Лудогорци и Голям Поровец до град Исперих. След Исперих пътят продължава през селата Свещари, Иван Шишманово и Веселец. В област Силистра отсечката преминава през селата Стефан Караджа и Белица и се включва в републикански път II-21 Русе – Силистра.