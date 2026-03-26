Ремонт на пътя Разград - Исперих налага ползване на обходен маршрут
Технологичният проект за ремонт на трасето предвижда фрезоване на старата настилка, запълване на пукнатини и дупки и полагане на неплътен и плътен асфалтобетон. За подобряване на отводняването ще бъдат почистени и оформени крайпътните окопи. Ремонтираният участък ще бъде с нови ограничителни системи, вертикална сигнализация и маркировка. Ремонтните дейности се изпълняват по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Разград. Срокът за завършването им е до юни 2026 г.
Третокласният път III-205, който е ключова транспортна връзка за региона, е на територията на областите Разград и Силистра. След Разград, преминава през селата Ясеновец, Малко Йонково, Лудогорци и Голям Поровец до град Исперих. След Исперих пътят продължава през селата Свещари, Иван Шишманово и Веселец. В област Силистра отсечката преминава през селата Стефан Караджа и Белица и се включва в републикански път II-21 Русе – Силистра.
