Съвместни действия на Областна администрация – Русе и "ВиК“ – Русе ще решат проблем със зачестили прекъсвания на водоподаването в един от най-посещаваните манастири в Северна България – "Света Марина“ в село Каран Върбовка, община Две могили. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов, който заедно с управителя на "ВиК“ – Русе инж. Илиан Милев разговаря по темата с русенския митрополит Негово Високопреосвещенство Наум.От миналото лято се наблюдават проблеми с осигуряването на постоянно водоподаване към светата обител, като в последно време ситуацията се е задълбочила. Единственото място, където постоянно има вода, е аязмото, за което се говори, че е чудотворно. От срещата стана ясно, че причината за проблемното водоснабдяване, е в довеждащия водопровод, който често аварира.Екипи на водоснабдителното дружество нееднократно са извършвали огледи и ремонти, но част от трасето преминава през труднодостъпна гориста местност, което значително усложнява локализирането и отстраняването на повредите. Драганов пое ангажимент още в следващите дни да бъде установена собствеността на територията, откъдето преминава проблемният участък на съоръжението, така че да се извърши прочистване на района и да се осигури достъп до водопровода.Това ще даде възможност на екипите на ВиК дружеството да извършат обследване със специализирана техника. От своя страна управителят на ВиК оператора обясни, че най-вероятно става дума за зона от около 2 км, като при благоприятни метеорологични условия ще бъдат организирани необходимите ремонтни дейности. Обсъдено бе и водоподаването към манастира "Света Петка“ в село Копривец. Там понастоящем няма проблем с водоснабдяването, но на места се отчита по-ниско налягане. За трайното решаване на проблема ВиК операторът е планирал монтирането на хидрофор, който ще осигури необходимото налягане.