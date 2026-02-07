Решават проблема със зачестилите прекъсвания на водоподаването в манастира в Каран Върбовка
От миналото лято се наблюдават проблеми с осигуряването на постоянно водоподаване към светата обител, като в последно време ситуацията се е задълбочила. Единственото място, където постоянно има вода, е аязмото, за което се говори, че е чудотворно. От срещата стана ясно, че причината за проблемното водоснабдяване, е в довеждащия водопровод, който често аварира.
Екипи на водоснабдителното дружество нееднократно са извършвали огледи и ремонти, но част от трасето преминава през труднодостъпна гориста местност, което значително усложнява локализирането и отстраняването на повредите. Драганов пое ангажимент още в следващите дни да бъде установена собствеността на територията, откъдето преминава проблемният участък на съоръжението, така че да се извърши прочистване на района и да се осигури достъп до водопровода.
Това ще даде възможност на екипите на ВиК дружеството да извършат обследване със специализирана техника. От своя страна управителят на ВиК оператора обясни, че най-вероятно става дума за зона от около 2 км, като при благоприятни метеорологични условия ще бъдат организирани необходимите ремонтни дейности. Обсъдено бе и водоподаването към манастира "Света Петка“ в село Копривец. Там понастоящем няма проблем с водоснабдяването, но на места се отчита по-ниско налягане. За трайното решаване на проблема ВиК операторът е планирал монтирането на хидрофор, който ще осигури необходимото налягане.
