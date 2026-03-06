Резитба на опасно дърво затваря временно алея "Лилия" в Русе
Причина за затварянето е извършването на аварийна резитба на опасно дърво, изгнило в основата си, от служители на ОП "Паркстрой".
Призовават се водачите на МПС да използват обходни маршрути.
