Община Русе информира водачите на моторни превозни средства и жителите на Русе, че на 7 март /събота/ от 8:30 до 15 ч. ще бъде затворена за движение алея "Лилия", съобщиха от общината.Причина за затварянето е извършването на аварийна резитба на опасно дърво, изгнило в основата си, от служители на ОП "Паркстрой".Призовават се водачите на МПС да използват обходни маршрути.