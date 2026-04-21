Най-големият български град по поречието на река Дунав – Русе, затвърждава позицията си на ключов фактор в европейските политики. В новия корпус на Русенския университет днес бе даден старт на важна дискусия, посветена на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и предстоящото българско председателство през 2026 г., пише Ruse24.bg.

Пред присъстващите заместник-кметът Енчо Енчев открои значението на дискусията за изграждането на ясна визия и конкретни стъпки, с които България да се представи като достоен и инициативен лидер на Дунавския регион през 2026 г.

"Такива форуми раждат работещите идеи за устойчив икономически растеж и иновации в региона, за подобряване на инфраструктурата и транспортната свързаност по поречието на Дунав и опазване на богатото културно наследство и околната среда. Убеден съм, че дискусиите, инициирани от Вас днес, ще допринесат за формирането на ясни приоритети, конкретни препоръки и партньорства с трайна стойност“, заяви Енчев и насърчи студентите да се включат активно в обсъжданията на стратегията.

Ректорът на университета доц. Десислава Атанасова също приветства участниците и коментира приноса на академичните преподаватели и студентите за развитието на региона. Тя подчерта, че Русе е логичен избор за домакин на голяма част от инициативите на стратегията на ЕС за Дунавския регион – като най-значимия български град по поречието на Дунав и признат център на академичния и културен живот.

В рамките на форума доц. д-р Емануил Коларов разгледа темата за сигурността и нейните правни измерения като един от двата водещи приоритета на България, а д-р Виктор Кирилов от МД "Елиас Канети" проследи историята и актуалното значение на Дунавската стратегия в европейски контекст.

Участниците бяха запознати и с онлайн анкета, чиято цел е да измери информираността и интереса на младите хора към Стратегията на ЕС за Дунавския регион . Резултатите ще бъдат оповестени на 29 юни 2026 г. – Деня на река Дунав.