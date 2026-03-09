Русе сред градовете с най-голямо увеличение на броя отчетени хоспитализации
Най-голям брой клинични пътеки се отчитат основно в големите областни градове в страната, където са съсредоточени и най-много на брой лечебни заведения.
- РЗОК София град – 645 535 броя (27.86% от общия брой КП);
- РЗОК Пловдив - 391 203 броя (16.88% от общия брой КП); ✓
- РЗОК Бургас - 169 610 броя (7.32% от общия брой КП);
- РЗОК Варна - 127 930 броя (5.52% от общия брой КП).
- РЗОК Плевен – 128 901 броя (5.56% от общия брой КП);
В тези 5 Районни здравноосигурителни каси са отчетени 63% от всички хоспитализациите за периода януари – декември 2025 г. Най-малък брой пътеки са отчетени в РЗОК Видин – 9 276 (0.40% от общия брой КП) и РЗОК Перник - 11 165 (0.48% от общия брой КП).
Най-голямо увеличение на броя отчетени хоспитализации по КП за периода януари – декември 2025 г. спрямо периода януари – декември 2024 г. има в следните РЗОК:
- РЗОК София град - отчетени са с 21 470 броя повече хоспитализации по КП (ръст
3.44%);
- РЗОК Пловдив – отчетени са с 11 543 повече хоспитализации по КП (ръст 3.04%);
- РЗОК Бургас - отчетени са с 9 562 повече хоспитализации по КП (ръст 5.97%):
- РЗОК Русе - отчетени са с 5 701 повече хоспитализации по КП (ръст 7.19%).
Най-голямо намаление на броя отчетени хоспитализации по КП за периода януари – декември 2025 г. спрямо периода януари – декември 2024 г. има в:
- РЗОК Враца - отчетени с 1 767 броя по-малко хоспитализации по КП (спад 4.11%);
- РЗОК Силистра – отчетени с 1 396 броя по-малко хоспитализации по КП (спад 6.47%);
- РЗОК Сливен - отчетени с 1 359 броя по-малко хоспитализация по КП (спад 3.01%);
- РЗОК Ловеч - отчетени с 1 050 броя по-малко хоспитализации по КП (спад 5.78%).
