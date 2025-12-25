Русенци посрещнаха Рождество Христово в катедралния храм "Света Троица"
Съслужиха му протойерей Светослав Анчев и свещеник Иван Анчев. За иподякон беше постриган малкият Никола, съобщи русенския митрополит.
В края на богослужението владиката огласи синодалното Рождественско послание.
