На 25 декември 2025 г. Христовото Рождество в русенския катедрален храм "Св. Троица" събра множество вярващи, които взеха молитвено участие в празничното богослужение, възглавено от Главиницкия епископ Макарий.

Съслужиха му протойерей Светослав Анчев и свещеник Иван Анчев. За иподякон беше постриган малкият Никола, съобщи русенския митрополит.

В края на богослужението владиката огласи синодалното Рождественско послание.

 

 

 

 

 

 

 