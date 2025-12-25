На 25 декември 2025 г. Христовото Рождество в русенския катедрален храм "Св. Троица" събра множество вярващи, които взеха молитвено участие в празничното богослужение, възглавено от Главиницкия епископ Макарий.Съслужиха му протойерей Светослав Анчев и свещеник Иван Анчев. За иподякон беше постриган малкият Никола, съобщи русенския митрополит.В края на богослужението владиката огласи синодалното Рождественско послание.