Русенци тържествено почетоха паметта на Васил Левски
Инициативата бе организирана от Областната администрация и Община Русе, като по предложение на Драганов за първи път в подобно честване се включи хора на Държавната опера в крайдунавския град с директор Пламен Бейков и диригент Велислава Скрильова. Хорът на операта изпълни някои от любимите песни на Апостола на свободата. Сред тях са "Българи юнаци“ по текст на Добри Чинтулов и "Все за тебе мисля, мамо“, за която някои изследователи смятат, че е написана от самия Левски. Прозвуча и последната песен на Христо Ботев – "Обесването на Левски“. Сред гостите на събитието бяха областният управител Драгомир Драганов, заместникът му Георги Георгиев, кметът Пенчо Милков и председателят на Общинския съвет академик Христо Белоев.
"Днес, когато произнасяме името на Васил Левски, нека да си спомним, че свободата не живее само в думите, а преди всичко в характера ни, в способността ни да носим отговорност и в разбирането, че достойнството струва повече от удобството. С делото, саможертвата и нравствения си завет Васил Иванов Кунчев остава вечен пример за родолюбие, изразяващ се в безкористна служба в името на свободата и бъдещето на България. Той ни завеща не просто мечтата за независима България, а възможно най-ясната морална мярка за държавност, справедливост и отговорност към народа. Апостолът ни показа, че най-силното оръжие на един народ не е мечът, а моралът“, каза в обръщението си областният управител Драгомир Драганов.
Той посочи, че Левски е вярвал, че народът трябва сам да бъде архитект на своята съдба – съзнателен, буден и обединен около висши принципи, както и че държавата не е просто институция, а общност от хора, свързани чрез чест, доверие и взаимна отговорност. По думите на Драганов най-страшното робство е вътрешното, когато човек се отказва да бъде гражданин и избира да бъде зрител. "Именно затова нека не забравяме, че най-големият ни враг е страхът, апатията, дребният интерес, примирението. И ако днес наистина искаме да почетем Левски, не е достатъчно да носим цветя. Трябва ни смелост, защото свободата, за която той отдаде живота си, не е еднократно постигната победа. Тя е ежедневна отговорност — да бъдем честни, да бъдем справедливи, да пазим държавността и да не допускаме безразличието да подменя гражданския ни дълг“, категоричен бе Драганов.
"Отново ни събра тази тъжна дата, на която нашата родина загуби своя най-мил син, символът на българската свобода. Днес на тази дата във всички краища на нашата родина българите се събираме и свеждаме глави, за да останем за малко със своята съвест и с въпросите, които Апостолът ни завеща – готови ли сме да се борим без да се мразим, да поставим общите цели над личния интерес, да се жертваме за другите българи, за България, да жертваме егото си пред това да подадем ръка и да бъдем заедно като българи, защото братската ни любов е най-голямата сила за нас“, каза от своя страна кметът Милков. Той посочи още, че не само с думи, а с жестове и символи, с с ежедневни дела, които често остават невидими, трябва да демонстрираме родолюбието си. "Ние в Русе винаги сме били будни и свободолюбиви хора и именно в днешните дни, когато не сме под робство въпросът за свободата е първи въпрос отново – колко крехка е тя и как да я пазим. Свободата е в това да почитаме закона и свободата на другите и да отнасяме напред България чрез едно отговорно планиране на нейното бъдеще“, сподели още кметът. Той заяви, че да си родолюбив българин не означава да живееш в миналото и да помниш само старата история, а да пазиш нашите принципи и да ги отнесеш в бъдещето. Водещ на церемонията ще бъде актьорът от Държавния куклен театър Серджио Авакян. Подобно мероприятие се провежда за пети път в града след издигането на паметника на Левски през 2020 година в Парка на възрожденците. Началото на събитието даде началникът на гарнизона и командир на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев, който прие почетен караул от гарнизонна и представителен строй от 13-и гвардейски младежки отряд при Общинския младежки дом. Отслужена бе и заупокойна молитва в памет на Васил Левски и благодарствен молебен от свещеници от Русенската света митрополия, а почетен караул от Национално дружество "Традиция“ – Регионален клон "Ангел Кънчев“ бе строен пред Паметника. В рамките на церемонията бе запазено и едноминутно мълчание в памет на Левски. Церемонията завърши с полагане на венци и цветя от множество държавни и местни институции, политически партии, училища, патриотични и неправителствени организации, както и от граждани.
Припомняме, че повече от две десетилетия жителите на града чакаха изграждането на паметника на Васил Левски. След много перипетии, в крайна сметка изграждането на паметника се реализира от инициативен комитет, в който участваха много общественици. Председател на комитета беше Искрен Веселинов. Решението в крайдунавския град да има паметник на Апостола бе взето още през 2014-а като намеренията бяха до края на 2016 година идеята да се реализира. По ред причини обаче това не се случи. В средата на 2017 година бе обявен национален конкурс, в който участваха 11 проектни разработки. Победител не бе избран, но се даде шанс на авторите на три проекта да ги доразвият. Макар и след корекции, нито един от вариантите не получи одобрение. Така се стигна до обявяването на втори национален конкурс, като в началото на декември 2018 година бе определен победителят – екип в състав скулпторът Даниел Кънев и архитект Силвия Славова. Заедно с постамента паметникът е висок 4,20 метра. Средствата за направата му бяха събрани от Национална дарителска кампания, в която се включиха политически партии, държавни и местни институции, както и множество граждани. Изграждането на паметника струва около 150 000 лева, като най-големите дарители бяха Община Русе и инж. Владимир Колев.
Сред гостите на събитието бяха редица представители на местната и държавната власт от региона, както и на академичната общност. Сред тях бяха началникът на Военно окръжие I степен – Русе, директорът на Регионалната здравна инспекция доц. д-р Александър Парашкевов, както и редица представители на местната и държавната власт.
