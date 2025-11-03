Грабеж, чрез заплаха с въздушен пистолет, е в основанието за задържането на 42-годишен жител на Русе, съобщиха от полицията във Варна.Преди ден мъжът - криминално проявен, осъждани, е отнел 300 лева и безжични слушалки от варненски младеж.Бързите оперативни действия на служителите на Второ РУ довели до установяване и задържане на извършителя.Откраднатите вещи са приложени към образуваното досъдебно производство.