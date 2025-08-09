Русенско село бедства без вода в горещините заради вандалска проява

© Русенското село Бъзън остана без вода заради вандалска проява. Това съобщиха местни с публикации в социалните мрежи.



Аварията е стартирала в ранните часове в петък. През целия ден екипи са работили на терен в опит да отстранят проблема с водоподаването. Очакванията са били то да бъде възстановено до късните часове на денонощието. Това обаче не се е случило.



В момента към селото пътува водоноска, която да задоволи питейните нужди на населението. Тя ще бъде разположена в центъра на селището. Ремонтните дейности продължават и днес, но без очаквания кога ще приключат.



За случая са сезирани компетентните органи.