С 30 евроцента поскъпнаха горивата на бензионстанции в Русе
© БНТ
Шофьорите в Русе са принудени да правят икономии заради високите цени на горивата.
Шофьорите споделят:
"Тази седмица не съм зареждал Иначе в седмицата по два пъти зареждам."
"По-малко движение гледаме с колата, да нямаме такива разходи."
"Ако ни спрат кранчето сега и руснаци, и иранци няма да имаме гориво. Или горивото ще скочи над 2 евро, може би."
Според собственици на бензиностанции, държавата трябва да се намеси със спешни мерки за овладяване на кризата.
Венцислав Пенгезов - собственик на бензиностанция: "Днес сутринта едровата цена достигна почти 1,55 евро. Аз смятам, че това ще продължи. Ще има доста затворени бензиностанции."
Помощта от 20 евро за най-уязвимите, от бранша определят като неработеща. И обясняват, че в Русе все още има бензиностанции, които продават под 1,60 евро - без печалба.
Шофьор: "За работа това не става. По-добре глобално да се решат въпросите, защото това е решението."
От представители на бизнеса в Русе предлагат да бъде свалено ДДС-то.
Венцислав Пенгезов - собственик на бензиностанция: "20 евро - това е смешна работа. И критериите, по които ще се изберат тези хора също са неадекватни. Това гориво, което е в чужбина се вади от резерва, трябва да бъде доставено на територията на страната. Трябва да бъде свалено ДДС-то. И да се проведат разговори с Европейската комисия за акцизите."
От сектора предупреждават, че при ескалация на конфликта в Близкия изток, освен до криза с цените може да се стигне и до проблем с доставките на горива у нас.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Добра новина за родители и деца, избрали Банско за пролетната вак...
13:37 / 18.03.2026
Магдалена Русева е убита с помощта на текстилна връзка на анцуг
13:33 / 18.03.2026
В Пловдив откриха най-големия форум за лов, риболов и цветя
12:48 / 18.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.