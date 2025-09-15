ЗАРЕЖДАНЕ...
|С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
От полицията допълват, че около 16:30 часа на 12.09.2025 г. в село Дъбница, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е подаден сигнал за спиране и извършване на проверка към лек автомобил, който не се подчинил и продължил движението си. Същият е спрял в близост до полицейския патрул, като водачът е слязъл от него и е побягнал в неизвестна посока.
След отправено му устно разпореждане да остане на място, мъжът, който е на 36 години от село Дъбница, не се подчинил и се самонаранил с остър предмет в областта на на шията.
Транспортиран е в МБАЛ Гоце Делчев, където е настанен за лечение с опасност за живота. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.
