© С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Благоевград. Припомняме, че същият е беше обявен за издирване и открит на територията на област Благоевград.



От полицията допълват, че около 16:30 часа на 12.09.2025 г. в село Дъбница, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е подаден сигнал за спиране и извършване на проверка към лек автомобил, който не се подчинил и продължил движението си. Същият е спрял в близост до полицейския патрул, като водачът е слязъл от него и е побягнал в неизвестна посока.



След отправено му устно разпореждане да остане на място, мъжът, който е на 36 години от село Дъбница, не се подчинил и се самонаранил с остър предмет в областта на на шията.



Транспортиран е в МБАЛ Гоце Делчев, където е настанен за лечение с опасност за живота. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.