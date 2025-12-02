СДВР: Установихме човек на протеста с газов пистолет със зареден патрон
©
"Има трима ранени полицаи и един задържан", уточни Николов.
71 души са задържани. Николов заяви, че лицата, които са създавали провокации са организирани групи.
"СДВР няма право да извежда предварително маскирани лица, установени на влизане, защото е предпоставка за ескалация, в нито една европейска страна я няма тази практика", коментира още той. По отношение на провокациите пред централите на ГЕРБ и ДПС-НН Николов заяви, че не са имали предварителна информация, че шествието ще тръгне натам и не са имали достатъчна подготовка, за да обезопасят района чрез ГКП-та.
"Ескалацията се случи в момента, в който незаявено шествие се насочи към сградата на "ДПС-Ново начало". Нашият план беше обезсмислен. Протестиращата маса премина през необезопасена от полицията територия", каза Николов.
"Видяхте агресията, непредизвикана с нищо, върху полицаи, които бяха замеряни с предмети. При 21 КПП-та видяхме хора, които наподобяват хулигани и провокатори, и към тях незабавно бяха прикрепени оперативни екипи, които следяха тяхното поведение", обясни Николов.
Според него полицията е направила всичко възможно, за да проследи всички агресори.
Сред задържаните е син на известен русенски бизнесмен, за когото се събират данни. Той е подпалил кофа за боклук.
Още по темата
/
Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Равносметка на Столичния инспекторат след снощния протест
09:09
Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена, за да се опорочи най-големият протест от 35 години
09:03
Калин Стоянов: Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ, в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори
09:01
Още от категорията
/
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
27.11
Делото "Коцев" започна!
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протестиращите тръгват към централата на ДПС
20:42 / 01.12.2025
Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят,...
20:42 / 01.12.2025
Благоевградчанин на протест срещу Бюджет 2026 г.
20:43 / 01.12.2025
Жестока катастрофа край Габрово, има загинал
18:07 / 01.12.2025
За да избегне проверка: Шофьор повлече полицай с колата си, която...
13:05 / 01.12.2025
Две са катастрофите в София тази нощ, има загинали възрастен мъж ...
10:53 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.