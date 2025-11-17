Експертите на РИОСВ – Русе съставиха седем акта за установяване на административни нарушения през октомври.За неуведомяване за инвестиционните си намерения са санкционирани две физически лица от гр. Цар Калоян. По Закона за управление на отпадъците е съставен акт на кмета на община Силистра затова, че не е предприел противопожарни мерки и за неспазване на технологията за депониране и ежедневно запръстяване и оросяване. В резултат от непредприетите мерки е възникнал пожар на Регионалното депо – Силистра. Юридическо лице ще бъде санкционирано също по Закона за управление на отпадъците, за подаване на невярна отчетна информация.За неспазване на условие в комплексното разрешително е съставен акт на "Оргахим Резинс“ ЕАД. Две физически лица ще бъдат глобени по Закона за билогичното разнообразие. Едното лице не е регистрирало в срок на екземпляр от вида сив папагал – Жако, а другото неправомерно е придобил, държал, както и предложил за търговия препариран екземпляр на обикновен мишелов.Директорът на РИОСВ - Русе Дауд Ибрям е издал три наказателни постановления през октомври, с което на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 9 200 лв. По съставени актове през септември и октомври са сключени четири споразумения на обща стойност 1 750 лв.Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 23 680 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 10 627 лв. От получените суми през месец септември 2025 г., на общините, през месец октомври 2025 г. са преведени 19 695,79 лв. Най-голяма сума е получила Община Разград в размер на 17 802, 63 лв.Общият брой на проверките през октомври е бил 139, на 116 обекта. От тях 73 са съгласно плана за контролната дейност, а 66 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 68 предписания за отстраняване на констатираните несъответствия с екологичното законодателство.Пълният текст на месечния отчет за контролната дейност през октомври е публикуван на