Сериозни нарушения установи екоинспекцията в Русе, наложени са санкции
За неуведомяване за инвестиционните си намерения са санкционирани две физически лица от гр. Цар Калоян. По Закона за управление на отпадъците е съставен акт на кмета на община Силистра затова, че не е предприел противопожарни мерки и за неспазване на технологията за депониране и ежедневно запръстяване и оросяване. В резултат от непредприетите мерки е възникнал пожар на Регионалното депо – Силистра. Юридическо лице ще бъде санкционирано също по Закона за управление на отпадъците, за подаване на невярна отчетна информация.
За неспазване на условие в комплексното разрешително е съставен акт на "Оргахим Резинс“ ЕАД. Две физически лица ще бъдат глобени по Закона за билогичното разнообразие. Едното лице не е регистрирало в срок на екземпляр от вида сив папагал – Жако, а другото неправомерно е придобил, държал, както и предложил за търговия препариран екземпляр на обикновен мишелов.
Директорът на РИОСВ - Русе Дауд Ибрям е издал три наказателни постановления през октомври, с което на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 9 200 лв. По съставени актове през септември и октомври са сключени четири споразумения на обща стойност 1 750 лв.
Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 23 680 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 10 627 лв. От получените суми през месец септември 2025 г., на общините, през месец октомври 2025 г. са преведени 19 695,79 лв. Най-голяма сума е получила Община Разград в размер на 17 802, 63 лв.
Общият брой на проверките през октомври е бил 139, на 116 обекта. От тях 73 са съгласно плана за контролната дейност, а 66 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 68 предписания за отстраняване на констатираните несъответствия с екологичното законодателство.
Пълният текст на месечния отчет за контролната дейност през октомври е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Русе.
