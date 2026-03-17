Окръжният съд в Русе постанови шест години затвор на Николай Дюлгеров, който причини катастрофа, при която загинаха трима души в Разград. Пътният инцидент е от 6 юли миналата година.Окръжен съд – Русе наложи на Дюлгеров наказание "Лишаване от свобода" за срок от девет години по реда на чл. 54, ал. 2 НК, което на основание чл. 58а, ал. 1 НК, намали с 1/3 и определи окончателен размер на наказанието - “Лишаване от свобода" за срок от шест години и наказание "Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест години. Дюлгеров е осъден да заплати и направените по делото разноски.Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Велико Търново.Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Разград, с който Н. Д. е обвинен в това, че на 06.07.2025 г. в гр. Разград, при управление на моторно превозно средство с несъобразена скорост, изгубил контрол върху управлението му и по непредпазливост е причинил смърт на три лица - престъпление по чл. 343, ал. 3, б. "б", пр. 1, във вр. c ал. 1, 6. "в", във вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 вр. чл. 2, ал. 1 от HК.