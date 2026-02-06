Шофьор блъсна 81-годишна пешеходка в Кърджали
Около 10:00 часа 61-годишен водач на лек автомобил "Дачия" при движение на заден ход е блъснал 81-годишна жена. Пострадалата е транспортирана в Спешното приемно отделение, където след извършените прегледи е установено счупване на ръката.
Пробата на водача за алкохол, извършена с техническо средство, е с отрицателен резултат. Дежурна оперативна група от РУ - Кърджали е извършила оглед на местопроизшествието.
По случая е образувано досъдебно производство.
