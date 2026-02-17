Сподели close
Катастрофа между лек и товарен автомобил е станала край Видин, съобщиха от ОД на МВР - Видин за ФОКУС. Инцидентът е станал преди разклона за село Ивановци. 

По информация на полицията, водачът на лекия автмобил се е блъснал в спрял на пътя товарен автомобил. 

Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ "Св. Петка" - Видин, потвърдиха от болницата.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Шофирайте внимателно!