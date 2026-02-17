Шофьор пострада при катастрофа с товарен автомобил край Видин
По информация на полицията, водачът на лекия автмобил се е блъснал в спрял на пътя товарен автомобил.
Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ "Св. Петка" - Видин, потвърдиха от болницата.
Обстоятелствата около инцидента се изясняват.
Шофирайте внимателно!
