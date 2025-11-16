Ново зверство с куче разтърси цяла България. Този път случаят е от Якоруда, а кученцето е бебе.Множество групи в социалните мрежи споделят ужасните кадри, които са направени от охранителни камери."Кучето е умишлено прегазено. На второто видео се вижда как майката се връща и вижда умрялото си дете“, гласи коментар в групата "Обичам животните". По информация на автора на текста извършителят е местен."В нашия район град Якоруда е извършено брутално деяние – малко беззащитно кученце е прегазено по начин, който не може да се оправдае. Това не е инцидент. Това е жестокост. На видеото ясно се вижда как животното е оставено без шанс да оцелее. Малкото куче вече го няма, но ние имаме избор: да си затворим очите или да покажем, че жестокостта няма място в обществото ни. Ще бъде подаден сигнал до компетентните органи", се казва още в публикацията.припомня, че убийството на кучето Мая в квартал "Разсадника" в София, вдигна цяла България на протест в защита на животните.А след тази трагедия стана ясно, че полицията и прокуратурата в Перник са приключили разследването по случая на жестокост към животни и разпространяване на порнографски материали. Внесен бе обвинителен акт в съда срещу 26-годишна жена и 35-годишен мъж. Случаят е от началото на март тази година.