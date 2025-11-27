Благомир Коцев да се изправи пред Окръжния съд във Варна за изменение на мярката. До тук се стигна след определение на Върховния касационен съд, който върна делото в морската столица.
Варненският кмет Благомир Коцев беше конвоиран при строги мерки за сигурност от София, а към този момент се намира във варненския затвор.
Припомняме, че адвокатът на Коцев, Николай Владимиров коментира пред медиите, че най-адекватната мярка към момента би се явявала най-леката такава, предвидена в закона - подписка.
"Фокус" припомня, че кметът на Варна бе арестуван в началото на юли и обвинен в корупция. Делото срещу него беше преместено за разглеждане в София заради предполагаемо участие в "престъпния сговор на неустановено лице с имунитет - депутат от 51-вото Народно събрание“.
Ще остане ли в ареста варненският кмет Благомир Коцев? Решава Окръжният съд в морската столица днес
©
Още по темата
/
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
24.11
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
19.11
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
Още от категорията
/
Без опасност за живота е пострадалият при тежката катастрофа на АМ "Тракия", която взе три жертви
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Борово купува техника за 60 000 лева за зимно почистване
19:11 / 26.11.2025
Борово купува техника за 60 000 лева за зимно почистване
19:01 / 26.11.2025
Асфалтираха ремонтирания участък на Дунав мост при Русе
18:42 / 26.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно ...
09:42 / 26.11.2025
Изграждат нови мощности и батерии за ток в соларен парк "Кацелово...
19:35 / 25.11.2025
Подробности за тежката катастрофа на Околовръстното шосе на Пловд...
08:43 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.