Щетите след протеста в София: Оценени на около 120 хил. лева, плащат данакоплатците
©
Стойността на изгорелите или повредени контейнери и антипаркинг елементи след снощния протест е над 80 хил. лв., съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.
Повредени или изцяло изгорели са 12 контейнера за разделно събиране и над 40 сиви контейнери за битови отпадъци. Извадени и увредени са повече от 180 делинеатори, които ограничават велоалеите, 20 антипаркинг колчета и 5 пътни знаци.
Оценяването на щетите продължава. По думите на Неделков до момента са установени разрушени над 20 кв. м настилка от жълти павета и около 15 кв. м тротоарни плочи. Изкъртено е и електронно-информационно табло на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав". Унищожени са 10 бетонни елемента, счупени са два капака на ревизионни шахти, както и са повредени 15 улични кошчета и една градинска пейка.
По данни на "Столичния електротранспорт" щетите по стъклата на трамвай възлизат на около 4 хил. лв. Повреден е и служебен автомобил на ЦГМ.
До 07:30 ч. тази сутрин всички засегнати пространства в централната част на София бяха почистени. Механизираното миене на пътните платна е започнало в 5:30 ч. След вандалските прояви и провокациите след протеста, екипи на Столичния инспекторат, Центъра за градска мобилност и сметоизвозващите фирми са работили за почистване и възстановяване на градската среда.
Още по темата
/
Президентът: Българите надигнаха глас и казаха "не", властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!
17:14
Председателят на БСК: Загърбете тясно партийните си интереси, да погледнете на проблемите на хората
16:19
Младежката организация на ГЕРБ за протеста: Нека това да не бъде инструмент в ръцете на политически лидери
11:00
Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Равносметка на Столичния инспекторат след снощния протест
09:09
Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена, за да се опорочи най-големият протест от 35 години
09:03
Още от категорията
/
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
27.11
Делото "Коцев" започна!
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протестиращите тръгват към централата на ДПС
20:42 / 01.12.2025
Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят,...
20:42 / 01.12.2025
Благоевградчанин на протест срещу Бюджет 2026 г.
20:43 / 01.12.2025
Жестока катастрофа край Габрово, има загинал
18:07 / 01.12.2025
Актуални теми
Виктор1
преди 32 мин.
Автомобилите и трамвая нали са застраховани, ще плати застрахователя. Също офиса на ГЕРБ. И още застраховани вещи може да има.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.