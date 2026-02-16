Вследствие на внезапно прекъсване на електрозахранването към "Помпена станция 1300" в град Шумен, причинено от неблагоприятните метеорологични условия, е възникнала авария на основния спирателен кран.Аварийните екипи на "Водоснабдяване и канализация – Шумен" (ВиК) ООД са на място и е създадена необходимата организация за оценка и предприемане на действия по възстановяване работата на помпената станция.От ВиК - Шумен уточниха, че ще предоставят допълнителна информация за развитието на ремонтните дейности.