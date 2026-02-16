Шумен остава без вода днес
Аварийните екипи на "Водоснабдяване и канализация – Шумен" (ВиК) ООД са на място и е създадена необходимата организация за оценка и предприемане на действия по възстановяване работата на помпената станция.
От ВиК - Шумен уточниха, че ще предоставят допълнителна информация за развитието на ремонтните дейности.
