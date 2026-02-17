Сигнал за кражба на 19 000 евро в Русе се оказа недоразумение, разкриха и реален извършител в Червена вода.Миналата седмица във Второ РУ е подаден сигнал от възрастна русенка за предполагаема кражба от жилище на адрес в русенския кв. "Възраждане“. По първоначални данни неизвестен извършител проникнал в апартамента чрез подбран или подправен ключ и е отнел сумата от около 19 000 евро, съхранявана в гардероб в спалнята. Входната врата била заключена, без видими следи от взлом, а в жилището не било разхвърляно. По случая е регистрирана проверка по описа на районното и от полицейските служители са започнати необходимите действия по изясняване на случая и разследване на заявеното престъпление. В хода на работата по проверката обаче е станало ясно, че не е налице извършено престъпление, а парите били открити прибрани в друг шкаф, съобщиха от полицията.На 13 февруари около 15:30 часа в участък "Червена вода“ е получен сигнал от жена от село Червена вода за извършена кражба от стая на втория етаж в дома ѝ на адрес в селото. По нейни данни, от незаключено помещение липсвали четири дамски парфюма от различни марки и един чифт дамски боти, на обща стойност около 200 лева. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия е установена като извършител – 19-годишна жена от град Русе. Инкриминираните вещи са предадени доброволно с протокол. По случая е образувано досъдебно производство и работата по него продължава под надзора на прокуратурата.