Избягвайте посещаването на Крушунските водопади в област Ловеч, съветват граждани в социалните мрежи, видяСигнализират за опасност за живота на посетителите, дължаща се на разцепени скали, които са пред срутване. Според хората, от общината не предприемат адекватни мерки."Не само при Крушунските водопади има опасност, щом вали проливен дъжд, е нормално явление", коментират под публикацията."Всички дефилета са без никакъв контрол".Хората припомнят също и за трагичен случай от 2022 година в района, при който загина чуждестранна туристка: "Явно от общината чакат да има следващ смъртен случай!", пишат още потребители на Facebook.