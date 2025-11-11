Тази нощ огнеборците са реагирали на сигнал за пожар в офис за бързи кредити в Русе. Малко след 02:50 ч. два противопожарни екипа от Първа РСПБЗН са изпратени на адрес на ул. Борисова, откъдето е сигнализирано, че е възникнало запалване в помещение на фирма за бързи кредити.На място е установено, че е горяла рекламна табела над витрината на обекта, но благодарение на бързата намеса на полицейски патрул, пристигнал пръв на място, огънят е бил потушен с помощта на прахов пожарогасител.Рекламната табела е напълно унищожена, а при инцидента е засегнато и външното климатично тяло, поставено над нея. Най-вероятно произшествието е възникнало от късо съединение, съобщиха от полицията в града.