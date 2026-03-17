Експерти на РИОСВ – Русе извършиха извънредна проверка в края на миналата седмица по сигнал за замърсяване на водите на река Хлебаровска, в района на местността "Дервента“, в близост до Цар Кялоян. Сигналът е подаден и към органите на реда от концесионер на рибарници в района.Към момента на проверката не е е установено видимо замърсяване на реката. От подателя на сигнала е получена информация, че замърсяването е било забелязано в ранните часове на деня и е предизвикано от действащо млекопреработвателно предприятие (МПП) - мандра в с. Езерче.Проверени са две МПП в с. Езерче, при което е установено, че от едното е изпразвало периодично лагуна за торови маси, в която са събирани отпадъчните води от дейността на мандрата и са зауствани чрез колектор в сухо дере, приток на реката.Дружеството е получило разрешение от екоинспекцията да отвежда отпадъчните си води в лагуната при функциращ живовотновъден обект, като торовата фракция, заедно с пречистените отпадъчните води от МПП да бъдат използвани за наторяване на собствени земеделски земи.От края на 2025 г. дейността по отглеждане на животни е прекратена и в лагуната са постъпвали само отпадъчните води от МПП.На собственика на мандрата са дадени предписания незабавно да преустанови отвеждането на отпадъчни води към лагуната и да сключи договор с ВиК оператор за предаване на пречистените отпадъчни води за по-нататъшното им третиране.От страна на РИОСВ – Русе ще бъдат предприети административнонаказателни мерки след приключване на образуваното досъдебно производство от компетентните органи.