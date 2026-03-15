32-годишен мъж е задържан за увреждане и отправени заплахи за убийство.Около 19 часа на 13 март 53-годишната му майка от заветското село Брестовене подава сигнал, че синът й в явно нетрезво състояние потрошил прозорци, стени от гипсокартон, сателитна чиния с приемник, ВиК инсталация, като отправял обидни думи и закани за убийство към нея. За това съобщават от полицията в Разград.Криминално проявеният извършител е задържан в РУ-Кубрат. По случая е образувана проверка по чл.144, ал.3 от НК.