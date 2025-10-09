ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Скала е ударила такси във Велико Търново, пътят за Горна Оряховица остава затворен
От Областна дирекция на МВР - Велико Търново обобщиха, че в следствие на обилните валежи, паднали камъни е имало и по улица "Сан Стефано" в кв. "Чолаковци", както и в района на парк "Мини България". Скалните маси са почистени още през нощта.
Рано тази сутрин е започнало и обрушване на скали по пътя Велико Търново - Горна Оряховица през село Арбанаси. Директорът на Областно пътно управление Венцислав Ангелов поясни, че отсечката ще остане затворена, докато дейностите приключат. Очаква се това да се случи в следобедните часове.
Обстановката в областта е спокойна. Обилните валежи в последните два дни не са довели до сериозни произшествие по пътната мрежа. Актуална информация за пътната обстановка можете да следите на сайта на Агенция пътна инфраструктура.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 109
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: