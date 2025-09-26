ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандал в Разградско: Мъж счупи две ребра на свой работник
Пристигналият на място полицейски екип установил, че спорът е между двама мъже – 56-годишен от Разград и 48-годишен от село Точилари. По-възрастният от мъжете нанесъл удари с юмруци върху другия, който е негов работник в стопанството.
Пострадалият е транспортиран в МБАЛ-Разград с фрактури на две ребра. От ОДМВР - Разград уверяват, че за случая е уведомена Инспекцията по труда.
Работодателят е задържан в РУ-Разград. Води се досъдебно производство по чл.129, ал.1 от НК.
