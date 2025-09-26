Скандал в Разградско: Мъж счупи две ребра на свой работник

© Сигнал за скандал, възникнал в стопанския двор на село Раковски, е получен около 14 часа на 25 септември.



Пристигналият на място полицейски екип установил, че спорът е между двама мъже – 56-годишен от Разград и 48-годишен от село Точилари. По-възрастният от мъжете нанесъл удари с юмруци върху другия, който е негов работник в стопанството.



Пострадалият е транспортиран в МБАЛ-Разград с фрактури на две ребра. От ОДМВР - Разград уверяват, че за случая е уведомена Инспекцията по труда.



Работодателят е задържан в РУ-Разград. Води се досъдебно производство по чл.129, ал.1 от НК.