Лекарите от отделението по хирургия в МБАЛ Благоевград спасиха живота на 37-годишна пациентка след тежка травма, причинена от прободно нараняване, съобщиха от лечебното заведение.Пациентката е постъпила в лечебното заведение в критично състояние, с множество увреждания и значителна кръвозагуба. В рамките на лечението бяха извършени две последователни оперативни интервенции, последвани от интензивно наблюдение и реанимационни грижи.Благодарение на навременните действия и високия професионализъм на екипите от хирурзи, анестезиолози, медицински сестри и реаниматори, пациентката е стабилизирана и продължава възстановяването си под медицинско наблюдение.