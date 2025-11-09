След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
©
Пациентката е постъпила в лечебното заведение в критично състояние, с множество увреждания и значителна кръвозагуба. В рамките на лечението бяха извършени две последователни оперативни интервенции, последвани от интензивно наблюдение и реанимационни грижи.
Благодарение на навременните действия и високия професионализъм на екипите от хирурзи, анестезиолози, медицински сестри и реаниматори, пациентката е стабилизирана и продължава възстановяването си под медицинско наблюдение.
Още от категорията
/
Директорът на бургаското училище, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Първи кадри: Вижте видеото, което показва изчезналата Стефани кра...
17:05 / 08.11.2025
Черни облаци над шофьора от фаталната гонка с мигранти в Бургас
17:03 / 07.11.2025
Мъж е с опасност за живота, след като падна от строяща се сграда ...
11:46 / 07.11.2025
Над половин час е преследван автомобилът с мигранти, катастрофира...
11:45 / 07.11.2025
Кадри от катастрофата с мигранти в Бургас
10:37 / 07.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.