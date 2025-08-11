Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
След гонка в района на столичното летище: Задържаха мъж, откраднал бус 
Автор: Цвети Христова 15:26Коментари (0)52
© Фокус
Арестуваха мъж в София, откраднал бус в центъра на града и хукнал да бяга към столичното летище. Искал да се качи на самолет, но нямал билет. Това заяви на брифинг Илия Кузманов, зам.-началник на 5 РУ към СДВР, предаде репортер на "Фокус".

Ето какво още разказа той: "В 10:50 часа е получен сигнал през 112 за извършено противозаконно отнемане на бус, който зарежда със стока. На кръстовището на ул. "Оборище" и бул. "Евлоги Георгиев" автобусът е отнет с ключове оставени са таблото. В момента на отнемането шофьорът е бил в магазина да оформя документи, в товарния отсег е имало втори служител, който е успял да скочи. Веднага е пуснат за издирване.

Започнахме бързи заградителни мероприятия и издирване на буса Получихме сигнал за неговото движение. И на бариера изход на столичното летище, беше задържан от колеги от ОСПС на СДВР. Случаят приключи в рамките на около 30 минути. Бусътн беше намерен и извършителят задържан. Той е известен на полицията, но за сравнително малки прояви, като неверни сигнали към 112. Около 35-годишен. Към момента не е извършвал кражби на МПС-та и противозаконни неща. Не ни е известно да има психични проблеми или умствени такива. 

Към момента мотивите за кражбата ги изясняваме. Споделил е пред колегите, че е искал да пътува със самолет, но той не разполага с такъв. Стоката не е била обект на кражбата, тъй като това са неща, с които се зареждат магазини. 

Гонка с полицията имаше в последната фаза около столичното летище, но извършителят на кражбата не е направил ПТП-та по пътя към аеропорта.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
12:01 / 10.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
13:30 / 10.08.2025
Ryanair официално за скандала с инвалидната количка на летище "Васил Левски"
Ryanair официално за скандала с инвалидната количка на летище "Васил Левски"
22:58 / 09.08.2025
Евакуираха 40 души от дом за възрастни в Славянци, огънят може да обхване голям завод
Евакуираха 40 души от дом за възрастни в Славянци, огънят може да обхване голям завод
14:08 / 09.08.2025
Гроздан Караджов за скандалния случай на летището в София: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно
Гроздан Караджов за скандалния случай на летището в София: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно
09:42 / 09.08.2025
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Държавата разпродава имоти
Конфликт Израел-Газа
Катастрофи в България
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: