След обновяване: Сградата на биосферен парк "Сребърна" със сертификат за енергийна ефективност
©
С изпълнение на дейностите по проекта като монтиране на фотоволтаична централа 15 kWp на покрива на сградата, полагане на топлоизолация, подмяната на дограмата, както и ремонт и надграждане на съществуващата система за отопление се гарантира, че сградата е достигнала клас А по скалата на енергопотребление. Съгласно сертификата 84,99 % от използваната енергия за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ (битово горещо водоснабдяване) и осветление е осигурено от възобновяеми източници и покрива изискванията за сграда с близко до нулата потребление.
Административната сграда, намираща се до Природонаучния музей в с. Сребърна, е построена през 1995 г. Тя представлява масивна двуетажна сграда със стоманобетонова конструкция и външни ограждащи тухлени зидове. На първия етаж са разположени гаражи, котелно и складове, а на втория канцеларии на персонала за охрана и поддържане на резервата. Заедно с основните дейности е изградена тоалетна за хора с намалена подвижност и лица с увреждания, на приземния етаж на административната сграда, благоустроено е дворното пространство и е изградена ролетна врата, с оглед повишаване на сигурността на достъпа до сградата.
Още от категорията
