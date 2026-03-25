Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Полицията работи по нов случай свързан с предизборни нарушения.

Във Вълчедръм вчера е била проведена нова полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления против политическите права на гражданите.

По думите на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев се работи по сигнал, че в град Вълчедръм, обл. Монтана, се извършват действия с цел склоняване на граждани да упражняват избирателното си право на предстоящите избори за определена партия.

"След проведените претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена, както и изписани числа.На друг адрес, свързан със случая, са намерени 24 500 евро. Собственикът не е могъл да даде обясние за притежанието на сумата.

Работата по случая продължава", съобщава той. 