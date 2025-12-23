тежката катастрофа на Владая. Тя е с опасност за живота и е откарана във ВМА, съобщи за ФОКУС говорителят на Спешна помощ в София Катя Сунгарска.
Други трима мъже са по-леко пострадали. Сигналът за инцидента е подаден около 17:12 ч. Към мястото веднага са изпратени две линейки.
Катастрофата е между два леки автомобила. Движението в района е затруднено. Задръстването стига до разклона за Владая в посока Перник.
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!
След тежката катастрофа на Владая: 30-годишна жена е с опасност за живота, други трима са ранени
