Сливо поле отбелязва празника си с богата културна програма

© С богата музикална програма и тържествена заря късно снощи в Сливо поле отбелязаха третия от общия четири дни празници на общината. Сред гостите на събитието бе и областният управител на Русе Драгомир Драганов, който изрази признателност към кмета Валентин Атанасов и екипа му за усилията и отговорността, които полагат в името на обществения интерес и за грижата за всеки гражданин. "Вярвам, че волята, последователността и задружните усилия ще превърнат Сливо поле в едно още по-привлекателно място за живот и инвестиции“, допълни Драганов. Той посочи, че подобни инициативи дават възможност за припомняне на богатата история, културното наследство и постиженията на общността, но и шанс за отправяне на поглед към бъдещето с увереност и вдъхновение. "Празникът на общината е символ на единството, традициите и стремежа към развитие, които ни обединяват и превръщат действително Сливо поле в място за гордост“, категоричен бе областният управител. От своя страна Атанасов каза, че за него и екипа му е удоволствие да работи за трудолюбиви, честни и коректни хора. Той благодари за подкрепата и за мотивацията, която получават от администрацията, за да изпълнят поетите ангажименти. По негови думи заедно общинското ръководство и жителите на всички населени места превръщат Сливо поле в още по-добро място за живеене. "Когато се замислим за Сливо поле, няма как да не осъзнаем колко специално място е за живеене. Градът е заобиколен от красива природа, плодородни земи и благодатната река Дунав. Общината предлага отлични възможности за работа, безплатни детски градини, училища и културни институции, които осигуряват на младите хора качествено образование и богати възможности за участие в културния и обществен живот. За възрастните ни граждани пък има 21 пенсионерски клуба с над 700 членове“, каза още Атанасов. Той апелира към всички заедно да продължават да градят общото бъдеще, съхранявайки традициите, подкрепяйки се взаимно и работейки за благоденствието на хората от Сливополската община. "През годините бяха реализирани редица европейски проекти, благодарение на които районът ни стана по-модерен, удобен и благоустроен за всички нас. Всичко това се прави за жителите на общината“, сподели Атанасов.



Участие в празника взе и Капанският ансамбъл, който е един от най-изявените и обичани фолклорни колективи в България. Той потопи



присъстващите в магията на автентичните народни песни и танци. Концертът всъщност е част от усилията на Община Сливо поле да съхрани и популяризира културното многообразие и разбирателството между различните етнически общности в региона, като на територията на самата община те са пет и винаги и взаимоотношенията винаги между тях са били изключително добри. С бурни аплодисменти от присъстващите бе посрещната и попфолк певицата Цветелина Добрева, която всеки път пленява публиката и носи послания за любов, живот и надежда. Тя зарадва събралите се пред сцената с богат репертоар, който включваше както класически нейни песни, така и нови хитове, които накараха всички да се забавляват, танцуват и разбира се – да се снимат с нея за спомен. Цветелина разкри и своите поетически изяви, събрани в стихосбирка. Диск с нейни изпълнения получиха кметът Атанасов, танцьори и изявени дейци на местния фолклор. На сцената в края на празничната вечер се появи един невероятен музикант, чиито корени го връщат от Турция обратно в България. Ди джей Самет Кортулуш привлече стотиците млади хора с музиката, която определено бе специално подбрана за тях.



Припомняме, че празникът се чества от 1999 г. през третата седмица на август съгласно Решение 423, протокол 28 от 17 юни 1999 г. на Общинския съвет. Тази година проявите по повод празника са от 13 до 27 август.



По-късно днес ще се проведе финален концерт с участието на един от най-обичаните родни попфолк певци Фики, както и турнир по свободна борба за деца и младежи. "Имаме много добра школа по свободна борба – клуб "Сливо поле“, който е дал много шампиони. Решихме да дадем възможност на нашите деца да се представят пред всички – родители, баби и дядовци, които ще се радват на техните успехи. Очакваме около 100 деца и гости – истински професионалисти в борбата“, коментира Атанасов.