|Сливо поле отбелязва празника си с богата културна програма
Участие в празника взе и Капанският ансамбъл, който е един от най-изявените и обичани фолклорни колективи в България. Той потопи
присъстващите в магията на автентичните народни песни и танци. Концертът всъщност е част от усилията на Община Сливо поле да съхрани и популяризира културното многообразие и разбирателството между различните етнически общности в региона, като на територията на самата община те са пет и винаги и взаимоотношенията винаги между тях са били изключително добри. С бурни аплодисменти от присъстващите бе посрещната и попфолк певицата Цветелина Добрева, която всеки път пленява публиката и носи послания за любов, живот и надежда. Тя зарадва събралите се пред сцената с богат репертоар, който включваше както класически нейни песни, така и нови хитове, които накараха всички да се забавляват, танцуват и разбира се – да се снимат с нея за спомен. Цветелина разкри и своите поетически изяви, събрани в стихосбирка. Диск с нейни изпълнения получиха кметът Атанасов, танцьори и изявени дейци на местния фолклор. На сцената в края на празничната вечер се появи един невероятен музикант, чиито корени го връщат от Турция обратно в България. Ди джей Самет Кортулуш привлече стотиците млади хора с музиката, която определено бе специално подбрана за тях.
Припомняме, че празникът се чества от 1999 г. през третата седмица на август съгласно Решение 423, протокол 28 от 17 юни 1999 г. на Общинския съвет. Тази година проявите по повод празника са от 13 до 27 август.
По-късно днес ще се проведе финален концерт с участието на един от най-обичаните родни попфолк певци Фики, както и турнир по свободна борба за деца и младежи. "Имаме много добра школа по свободна борба – клуб "Сливо поле“, който е дал много шампиони. Решихме да дадем възможност на нашите деца да се представят пред всички – родители, баби и дядовци, които ще се радват на техните успехи. Очакваме около 100 деца и гости – истински професионалисти в борбата“, коментира Атанасов.
