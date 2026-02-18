Снегонавявания спряха тежкотоварния трафик по два пътя в Силистра. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".Ограничено е движението в участъка от км 0 до км 26 път II-71 Силистра - Средище и по път II-21 от гр. Силистра - Зафирово за товарни автомобили над 12 т. поради снегонавяване и снегопочистване.